Російська атака на Оріхів керованими авіабомбами: рятувальники розповіли про наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У результаті російської атаки на Оріхів, Запорізька область, керованими авіабомбами один будинок повністю зруйнований, ще 20 пошкоджені вибуховою хвилею, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік та травмувався 32-річний. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
"У результаті авіаударів один будинок повністю зруйнований, ще 20 пошкоджені вибуховою хвилею, а також автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння двох будинків на загальній площі 120 кв.м", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Російські війська здійснили атаку на Оріхів у Запорізькій області з використанням трьох керованих авіабомб, є загиблий та поранений чоловіки.