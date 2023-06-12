Российская атака на Орехов управляемыми авиабомбами: спасатели рассказали о последствиях

Детали

По данным спасателей, в результате обстрела погиб 48-летний мужчина и травмировался 32-летний. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

"В результате авиаударов один дом полностью разрушен, еще 20 повреждены взрывной волной, а также автомобиль. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание двух домов на общей площади 120 кв.м", - говорится в сообщении.

Напомним

Российские войска совершили атаку на Орехов в Запорожской области с использованием трех управляемых авиабомб, есть погибший и раненый мужчины.