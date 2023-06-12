росіяни атакували Оріхів керованими авіабомбами: є загиблий та поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські війська здійснили атаку на Оріхів у Запорізькій області з використанням трьох керованих авіабомб, є загиблий та поранений чоловіки, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Один загиблий та один поранений - наслідок атаки по прифронтовому Оріхову. Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови", - повідомив Малашко.
Доповнення
Російські війська 74 рази за минулу добу відкривали вогонь по Запорізькій області, внаслідок атак постраждала 50-річна жінка.