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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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росіяни атакували Оріхів керованими авіабомбами: є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 722487 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські війська здійснили атаку на Оріхів у Запорізькій області з використанням трьох керованих авіабомб, є загиблий та поранений чоловіки, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

росіяни атакували Оріхів керованими авіабомбами: є загиблий та поранений

Цитата

"Один загиблий та один поранений - наслідок атаки по прифронтовому Оріхову. Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови", - повідомив Малашко.

Доповнення

Російські війська 74 рази за минулу добу відкривали вогонь по Запорізькій області, внаслідок атак постраждала 50-річна жінка.

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