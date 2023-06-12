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Окупанти за добу 74 рази обстріляли Запорізьку область

Київ • УНН

 • 330448 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські війська 74 рази за минулу добу відкривали вогонь по Запорізькій області, внаслідок атак постраждала 50-річна жінка, повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає УНН.

Окупанти за добу 74 рази обстріляли Запорізьку область

Деталі

"74 обстріли здійснив ворог по 17 населених пунктах області", - написав Малашко у Telegram.

Серед них, як повідомляється, були 4 обстріли з ракетно-снарядних комплексів (РСЗВ) в населених пунктах Червоне та Степове, а також 70 артилерійських обстрілів в Гуляйполі, Залізничному, Ольгівському, Темирівці, Новодарівці, Кам'янському та інших прифронтових селах.

Внаслідок одного з таких обстрілів в Новоселівці постраждала 50-річна жінка.

Доповнення

11 червня окупанти підірвали дамбу поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Ймовірно, росіяни намагаються такими діями зупинити контрнаступ. 

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