Окупанти підірвали дамбу на Запоріжжі: хочуть завадити наступу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Ворог підірвав дамбу у Запорізькій області. Про це повідомив речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
Окупанти підірвали дамбу поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Ймовірно, росіяни намагаються такими діями зупинити контрнаступ.
"Це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли", - заявив Шершень.
Проте речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку наголосив, що на перебіг контрнаступальних дій ЗСУ це жодним чином не вплине.
Нагадаємо
Ворожа армія здійснила підрив Каховскьої ГЕС 6 червня. Унаслідок чого десятки населених пунктів затопило, тисячі людей було евакуйовано.