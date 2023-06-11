Оккупанты взорвали дамбу на Запорожье: хотят помешать наступлению
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Враг взорвал дамбу в Запорожской области. Об этом сообщил спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона, пишет УНН.
Детали
Оккупанты взорвали дамбу вблизи села Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Вероятно, россияне пытаются такими действиями остановить контрнаступление.
"Это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы", - заявил Шершень.
Однако спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления подчеркнул, что на ход контрнаступательных действий ВСУ это никак не повлияет.
Вражеская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС 6 июня. В результате чего десятки населенных пунктов затопило, тысячи людей были эвакуированы.