Оккупанты взорвали дамбу на Запорожье: хотят помешать наступлению

Детали

Оккупанты взорвали дамбу вблизи села Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Вероятно, россияне пытаются такими действиями остановить контрнаступление.

"Это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы", - заявил Шершень.

Однако спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления подчеркнул, что на ход контрнаступательных действий ВСУ это никак не повлияет.

Вражеская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС 6 июня. В результате чего десятки населенных пунктов затопило, тысячи людей были эвакуированы.