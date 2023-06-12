Оккупанты за сутки 74 раза обстреляли Запорожскую область

Детали

"74 обстрела совершил враг по 17 населенным пунктам области", - написал Малашко в Telegram.

Среди них, как сообщается, были 4 обстрела из ракетно-снарядных комплексов (РСЗО) в населенных пунктах Червоное и Степное, а также 70 артиллерийских обстрелов в Гуляйполе, Зализничном, Ольговском, Темировке, Новодаровке, Каменском и других прифронтовых селах.

В результате одного из таких обстрелов в Новоселовке пострадала 50-летняя женщина.

Дополнение

11 июня оккупанты взорвали дамбу вблизи села Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Вероятно, россияне пытаются такими действиями остановить контрнаступление.