россияне атаковали Орехов управляемыми авиабомбами: есть погибший и раненый

Цитата

"Один погибший и один раненый - следствие атаки по прифронтовому Орехову. Три управляемые авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации. К сожалению, от полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летнего раненого оперативно доставили в медучреждение", - сообщил Малашко.

Дополнение

Российские войска 74 раза за минувшие сутки открывали огонь по Запорожской области, в результате атак пострадала 50-летняя женщина.