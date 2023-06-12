россияне атаковали Орехов управляемыми авиабомбами: есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские войска совершили атаку на Орехов в Запорожской области с использованием трех управляемых авиабомб, есть погибший и раненый мужчины, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Один погибший и один раненый - следствие атаки по прифронтовому Орехову. Три управляемые авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации. К сожалению, от полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летнего раненого оперативно доставили в медучреждение", - сообщил Малашко.
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Российские войска 74 раза за минувшие сутки открывали огонь по Запорожской области, в результате атак пострадала 50-летняя женщина.