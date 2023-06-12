российская авиация продолжает "кошмарить" Херсонщину: сбросила две управляемые авиабомбы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Авиация рф продолжает “кошмарить” Казацкое. Как сообщили в Херсонской ОВА, две управляемые авиабомбы попали в жилой дом, передает УНН.
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"российская авиация продолжает “кошмарить” Казацкое. Двумя управляемыми авиабомбами оккупанты попали в жилой дом", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, мирные люди не пострадали.
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