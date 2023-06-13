В нескольких областях Украины слышны взрывы - СМИ

Детали

Так, о звуках взрывов сообщили жители Днепропетровской и Харьковской областей. Сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в восточных, южных, центральных и северных областях страны.

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До этого, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Кроме того, в Днепропетровской областной военной администрации также призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления.