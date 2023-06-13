На Київщині працює ППО - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На Київщині працює ППО. Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
Цитата
"Київщина. Увага! Ракетна небезпека! Сили ППО вже працюють!
Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.
У Київській міській військовій адміністрації також написали про роботу ППО на підступах до Києва.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначили там.
Доповнення
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку в області.
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул написав про вибухи у місті. Крім того, як повідомляють місцеві ЗМІ, вибухи пролунали й на Кіровоградщині.
До цього, про звуки вибухів повідомляли мешканці Дніпропетровської та Харківської областей.