На Киевщине работает ПВО - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. На Киевщине работает ПВО. Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации, пишет УНН.
Цитата
"Киевщина. Внимание! Ракетная опасность! Силы ПВО уже работают!
Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
В Киевской городской военной администрации также написали о работе ПВО на подступах к Киеву.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметили там.
Дополнение
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности в области.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул написал о взрывах в городе. Кроме того, как сообщают местные СМИ, взрывы прогремели и на Кировоградщине.
До этого, о звуках взрывов сообщали жители Днепропетровской и Харьковской областей.