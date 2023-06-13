На Киевщине работает ПВО - ОВА

Цитата

"Киевщина. Внимание! Ракетная опасность! Силы ПВО уже работают!

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации также написали о работе ПВО на подступах к Киеву.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметили там.

Дополнение

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности в области.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул написал о взрывах в городе. Кроме того, как сообщают местные СМИ, взрывы прогремели и на Кировоградщине.

До этого, о звуках взрывов сообщали жители Днепропетровской и Харьковской областей.