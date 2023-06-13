Підвищена небезпека на Черкащині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку в області, предає УНН.
Цитата
"Увага. Підвищена небезпека на Черкащині", - написав він.
Доповнення
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи у місті. Крім того, як повідомляють місцеві ЗМІ, вибухи пролунали й на Кіровоградщині.
До цього, про звуки вибухів повідомляли мешканці Дніпропетровської та Харківської областей.