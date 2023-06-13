Повышенная опасность в Черкасской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности в области, передает УНН.
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"Внимание. Повышенная опасность в Черкасской области", - написал он.
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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. Кроме того, как сообщают местные СМИ, взрывы прогремели и на Кировоградщине.
До этого, о звуках взрывов сообщали жители Днепропетровской и Харьковской областей.