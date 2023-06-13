Повышенная опасность в Черкасской области - ОВА

Цитата

"Внимание. Повышенная опасность в Черкасской области", - написал он.

Дополнение

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. Кроме того, как сообщают местные СМИ, взрывы прогремели и на Кировоградщине.

До этого, о звуках взрывов сообщали жители Днепропетровской и Харьковской областей.