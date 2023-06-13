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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 3944 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Повышенная опасность в Черкасской области - ОВА

Киев • УНН

 • 14401287 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности в области, передает УНН.

Повышенная опасность в Черкасской области - ОВА

Цитата

"Внимание. Повышенная опасность в Черкасской области", - написал он.

Дополнение

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. Кроме того, как сообщают местные СМИ, взрывы прогремели и на Кировоградщине.

До этого, о звуках взрывов сообщали жители Днепропетровской и Харьковской областей.

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