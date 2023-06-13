У Кривому Розі лунають вибухи - Вілкул
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Кривому Розі лунають вибухи, повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Телеграм, пише УНН.
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"Кривий Ріг. Вибухи.
Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він.
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Крім того, як повідомляють місцеві ЗМІ, вибухи пролунали й на Кіровоградщині. До цього, про звуки вибухів повідомляли мешканці Дніпропетровської та Харківської областей.
Наразі, сигнал повітряної тривоги оголошено у східних, південних, центральних та північних областях країни.