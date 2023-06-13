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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 8786 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Кривом Роге раздаются взрывы - Вилкул

Киев • УНН

 • 10253660 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Кривом Роге раздаются взрывы, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Телеграмм, пишет УНН.

В Кривом Роге раздаются взрывы - Вилкул

Цитата

"Кривой Рог. Взрывы

Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.

Дополнение

Кроме того, как сообщают местные СМИ, взрывы прогремели и на Кировоградщине. До этого, о звуках взрывов сообщали жители Днепропетровской и Харьковской областей.

Сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в восточных, южных, центральных и северных областях страны.

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