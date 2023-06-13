В Кривом Роге раздаются взрывы - Вилкул

Цитата

"Кривой Рог. Взрывы

Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.

Дополнение

Кроме того, как сообщают местные СМИ, взрывы прогремели и на Кировоградщине. До этого, о звуках взрывов сообщали жители Днепропетровской и Харьковской областей.

Сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в восточных, южных, центральных и северных областях страны.