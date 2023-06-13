В Кривом Роге раздаются взрывы - Вилкул
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Кривом Роге раздаются взрывы, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Телеграмм, пишет УНН.
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"Кривой Рог. Взрывы
Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.
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Кроме того, как сообщают местные СМИ, взрывы прогремели и на Кировоградщине. До этого, о звуках взрывов сообщали жители Днепропетровской и Харьковской областей.
Сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в восточных, южных, центральных и северных областях страны.