Оккупанты атаковали "шахедами" Харьков, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Оккупанты атаковали "шахедами" Харьков, в результате обстрела есть разрушения. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
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"Враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты гражданской инфраструктуры Харькова.
Предварительно в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае - складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар.
На местах прилетов работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Терехов.
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Жители Харьковской области во время тревоги сообщали о звуках взрывов. Кроме того, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул писал о взрывах в городе.
В Киевской областной военной администрации сообщали о работе ПВО в области.