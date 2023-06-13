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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Оккупанты атаковали "шахедами" Харьков, есть разрушения

Киев • УНН

 • 1448081 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Оккупанты атаковали "шахедами" Харьков, в результате обстрела есть разрушения. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Оккупанты атаковали "шахедами" Харьков, есть разрушения

Цитата

"Враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты гражданской инфраструктуры Харькова.

Предварительно в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае - складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар.

На местах прилетов работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Терехов.

Дополнение

Жители Харьковской области во время тревоги сообщали о звуках взрывов. Кроме того, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул писал о взрывах в городе.

В Киевской областной военной администрации сообщали о работе ПВО в области.

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