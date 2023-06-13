Оккупанты атаковали "шахедами" Харьков, есть разрушения

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"Враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты гражданской инфраструктуры Харькова.

Предварительно в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае - складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар.

На местах прилетов работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Терехов.

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Жители Харьковской области во время тревоги сообщали о звуках взрывов. Кроме того, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул писал о взрывах в городе.

В Киевской областной военной администрации сообщали о работе ПВО в области.