Ще плюс 470: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 216 650 осіб, 3935 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3935 (+4) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,
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- артилерійських систем – 3766 (+20) од,
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- РСЗВ – 601 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 363 (+1) од,
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- літаків – 314 (+0) од,
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- гелікоптерів – 300 (+1) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2),
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- крилаті ракети ‒ 1183 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
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- спеціальна техніка ‒ 511 (+1).
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Доповнення
Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.