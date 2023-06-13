путин заявил, что в россии нет необходимости в новой мобилизации

Детали

путин отметил, что хотя он слышал о предложениях о мобилизации 1-2 миллионов человек, но это зависит от конкретных целей и обстоятельств.

Он также отметил, что вооруженные силы россии уже набрали более 150 тысяч контрактников с начала года, включая добровольцев, общим числом 156 тысяч человек. А за прошедшую неделю были подписаны контракты с 9,5 тысячами человек.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 216 650 человек, 3935 танков и сотен единиц военной техники.