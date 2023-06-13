путин заявил, что в россии нет необходимости в новой мобилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. президент рф владимир путин заявил, что необходимости в новой мобилизации нет, так как с начала года в армию рф набрали более 150 тысяч человек. Сообщают россми, передает УНН.
Детали
путин отметил, что хотя он слышал о предложениях о мобилизации 1-2 миллионов человек, но это зависит от конкретных целей и обстоятельств.
Он также отметил, что вооруженные силы россии уже набрали более 150 тысяч контрактников с начала года, включая добровольцев, общим числом 156 тысяч человек. А за прошедшую неделю были подписаны контракты с 9,5 тысячами человек.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 216 650 человек, 3935 танков и сотен единиц военной техники.