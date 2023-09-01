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Буданов рассказал, что у россии не осталось резервов: "Ничего, пустота"

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук рассказал, что у россии не осталось стратегических резервов, а 25-я армия, которая была сформирована для этой цели, недоукомплектованной была переброшена в Украину, передает УНН. 

Цитата

"Ничего, пустота (относительно количества резервов, - ред). Была сформирована 25-я армия, как стратегический резерв. Она должна была по всем их документам быть сформирована, приведена в боеспособное состояние и переброшена до ноября. Ну, до октября. Знаете, что произошло? Она уже по состоянию на сейчас недоукомплектована, абсолютно без обучения участвует в боевых действиях", - рассказал Буданов.

Детали

Он уточнил, что эта 25-я армия пошла не на усиление, а на замену 41-й, которая начала движение в Южном направлении - "на усиление своих группировок на Запорожье, где идут наши наступательные действия".

Глава ГУР также рассказал, что в россии сейчас рассматривается вариант объявления о мобилизации осенью этого года. По его словам, планируют мобилизовать до 450 тысяч человек.

"Этого не следует так сильно бояться потому, что почему-то все считают, что мобилизация была только прошлой осенью, когда призвали около 350 тысяч человек. Это неправда. Далее продолжилась скрытая мобилизация. Ежемесячно россия призывала от 20 до 25 тысяч, то есть за восемь месяцев минимум 160 тысяч уже они мобилизовали за этот период. Ничего страшного, как вы видите, не произошло. И этих 450 тысяч, если осмелятся, утилизирует украинская земля", - подытожил он.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 18 августа заявил, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно страна-агрессор мобилизует около 20 тысяч человек.

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