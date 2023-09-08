Нова хвиля мобілізації в рф може розпочатись наприкінці вересня - ГУР

Цитата

“Ну насамперед слід нагадати, що мобілізаційні заходи на території держави-агресора не припинялися і після так званої часткової мобілізації. А якщо ми говоримо про тимчасово окуповані українські території, зокрема ОРДЛО, там це характер тотальної мобілізації, характер геноцидної політики. І так, один з можливих сценаріїв – це нова хвиля публічної мобілізації, яка може бути і розглядається в сценарії на кінець вересня”, - сказав Юсов.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що у росії наразі розглядається варіант оголошення про мобілізацію восени цього року. За його словами, планують мобілізувати до 450 тисяч осіб.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що аби збільшити показники примусової мобілізації на окупованих територіях у міноборони рф розглядають можливість зробити зміни в положенні про військовий облік.

Згідно з ними, ув’язнених на території «лнр» будуть ставати на облік одразу у виправних закладах, щоб вони швидше могли, так би мовити «искупить свою вину перед родиной».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данілов розповів про головну мету так званих "виборів" на ТОТ