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Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
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Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

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16:37 • 52016 просмотра

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АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
16:22 • 54386 просмотра

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Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
15:51 • 59103 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Норвегия выделит "Нафтогазу" 380 млн евро на закупку газа

Норвегия выделит "Нафтогазу" 380 млн евро на закупку газа

Киев  •  УНН

 • 4593 просмотра

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"Нафтогаз" получит финансирование от Норвегии на закупку газа через ЕБРР. Средства являются частью большего пакета помощи для поддержки энергетической безопасности Украины.

Группа «Нафтогаз» получит финансирование от Норвегии на закупку газа на сумму 380 млн евро. Средства поступят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил «Нафтогаз», пишет УНН.

Детали

Финансирование является частью большего пакета помощи, направленного на поддержку энергетической безопасности Украины. В целом Норвегия выделяет около 380 млн евро на закупку газа, восстановление электросетей, аварийные генераторы и ядерную безопасность.

Кроме оружия и боеприпасов Украина больше всего нуждается в поддержке в энергетике. В Киеве люди часто остаются без электричества. Поэтому энергетическая поддержка, в частности финансирование закупки газа, является важным элементом помощи Норвегии

 - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Энергетическая устойчивость

Ранее глава группы «Нафтогаз» Роман Чумак встретился с руководством миссии МВФ в Украине. Чумак проинформировал руководство миссии МВФ об усилиях, которые прилагает группа для поддержки энергетической устойчивости страны и устойчивого прохождения отопительного сезона.

С начала полномасштабного вторжения объекты группы подверглись 15 ракетно-дронных атак, производственные мощности получили значительные повреждения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
naftogazНафтогаз
norvegiyaНорвегия
ukrainaУкраина
kievКиев

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