Норвегия выделит "Нафтогазу" 380 млн евро на закупку газа

Группа «Нафтогаз» получит финансирование от Норвегии на закупку газа на сумму 380 млн евро. Средства поступят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил «Нафтогаз», пишет УНН.

Детали

Финансирование является частью большего пакета помощи, направленного на поддержку энергетической безопасности Украины. В целом Норвегия выделяет около 380 млн евро на закупку газа, восстановление электросетей, аварийные генераторы и ядерную безопасность.

Кроме оружия и боеприпасов Украина больше всего нуждается в поддержке в энергетике. В Киеве люди часто остаются без электричества. Поэтому энергетическая поддержка, в частности финансирование закупки газа, является важным элементом помощи Норвегии