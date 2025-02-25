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05:23 • 8581 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121625 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182170 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146621 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138277 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117072 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107799 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102970 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141329 перегляди

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Норвегія виділить "Нафтогазу" 380 млн євро на закупівлю газу

Норвегія виділить "Нафтогазу" 380 млн євро на закупівлю газу

Київ • УНН

 • 27823 перегляди

"Нафтогаз" отримає фінансування від Норвегії на закупівлю газу через ЄБРР. Кошти є частиною більшого пакету допомоги для підтримки енергетичної безпеки України.

Група "Нафтогаз" отримає фінансування від Норвегії на закупівлю газу на суму 380 млн євро. Кошти надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомив "Нафтогаз", пише УНН.

Деталі

Фінансування є частиною більшого пакету допомоги, спрямованого на підтримку енергетичної безпеки України. Загалом Норвегія виділяє близько 380 млн євро на закупівлю газу, відновлення електромереж, аварійні генератори та ядерну безпеку.

Окрім зброї та боєприпасів Україна найбільше потребує підтримки в енергетиці. У Києві люди часто залишаються без електрики. Тому енергетична підтримка, зокрема фінансування закупівлі газу, є важливим елементом допомоги Норвегії

 – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Енергетична стійкість

Раніше очільник групи "Нафтогаз" Роман Чумак зустрівся із керівництвом місії МВФ в Україні. Чумак проінформував керівництво місії МВФ про зусилля, яких докладає група для підтримки енергетичної стійкості країни та сталого проходження опалювального сезону.

Від початку повномасштабного вторгнення об’єкти групи зазнали 15 ракетно-дронових атак, виробничі потужності зазнали значних пошкоджень.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
naftohazНафтогаз
norvehiiaНорвегія
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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