Норвегія виділить "Нафтогазу" 380 млн євро на закупівлю газу

Група "Нафтогаз" отримає фінансування від Норвегії на закупівлю газу на суму 380 млн євро. Кошти надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомив "Нафтогаз", пише УНН.

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Фінансування є частиною більшого пакету допомоги, спрямованого на підтримку енергетичної безпеки України. Загалом Норвегія виділяє близько 380 млн євро на закупівлю газу, відновлення електромереж, аварійні генератори та ядерну безпеку.

Окрім зброї та боєприпасів Україна найбільше потребує підтримки в енергетиці. У Києві люди часто залишаються без електрики. Тому енергетична підтримка, зокрема фінансування закупівлі газу, є важливим елементом допомоги Норвегії – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Енергетична стійкість

Раніше очільник групи "Нафтогаз" Роман Чумак зустрівся із керівництвом місії МВФ в Україні. Чумак проінформував керівництво місії МВФ про зусилля, яких докладає група для підтримки енергетичної стійкості країни та сталого проходження опалювального сезону.

Від початку повномасштабного вторгнення об’єкти групи зазнали 15 ракетно-дронових атак, виробничі потужності зазнали значних пошкоджень.