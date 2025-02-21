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15 березня, 19:03 • 119681 перегляди

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136806 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116281 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107357 перегляди

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Нафтогаз про ситуацію в енергетиці: непроста, але не критична

Київ • УНН

 • 20071 перегляди

Голова Нафтогазу Роман Чумак зустрівся з керівництвом місії МВФ для обговорення енергетичної стійкості України. Попри 15 ракетно-дронових атак на об'єкти компанії, Нафтогаз продовжує забезпечувати споживачів газом.

Очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак зустрівся із керівництвом місії МВФ в Україні. Під час зустрічі йшлось про підтримку енергетичної стійкості України та стале проходження опалювального сезону. Про це УНН повідомляє з посиланням на Нафтогаз.

Чумак проінформував керівництво місії МВФ про зусилля, яких докладає Група Нафтогаз для підтримки енергетичної стійкості країни та сталого проходження опалювального сезону. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення об’єкти Групи Нафтогаз зазнали 15 ракетно-дронових атак. Виробничі потужності зазнали значних пошкоджень, проте Група робить все можливе, щоб продовжувати працювати та забезпечувати споживачів газом.

Ми повністю контролюємо ситуацію. Так, вона непроста, але не критична. Нафтогаз здійснює імпорт газу в обсягах, які необхідні для збалансування системи та задоволення потреб всіх груп споживачів 

– заявив Чумак.

Він також подякував керівництву МВФ за відкритий діалог і підтримку та висловив сподівання на посилення співпраці для забезпечення енергетичної стійкості України.

Доповнення

20 лютого Місія МВФ розпочала роботу у Києві.

Міністерство фінансів України повідомляло, що Україна може отримати черговий транш у розмірі приблизно 917,5 мільйона доларів США від Міжнародного валютного фонду.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
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