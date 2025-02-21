Нафтогаз про ситуацію в енергетиці: непроста, але не критична

Очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак зустрівся із керівництвом місії МВФ в Україні. Під час зустрічі йшлось про підтримку енергетичної стійкості України та стале проходження опалювального сезону. Про це УНН повідомляє з посиланням на Нафтогаз.

Чумак проінформував керівництво місії МВФ про зусилля, яких докладає Група Нафтогаз для підтримки енергетичної стійкості країни та сталого проходження опалювального сезону. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення об’єкти Групи Нафтогаз зазнали 15 ракетно-дронових атак. Виробничі потужності зазнали значних пошкоджень, проте Група робить все можливе, щоб продовжувати працювати та забезпечувати споживачів газом.

Ми повністю контролюємо ситуацію. Так, вона непроста, але не критична. Нафтогаз здійснює імпорт газу в обсягах, які необхідні для збалансування системи та задоволення потреб всіх груп споживачів