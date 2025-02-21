Нафтогаз о ситуации в энергетике: непростая, но не критическая

Глава Группы Нафтогаз Роман Чумак встретился с руководством миссии МВФ в Украине. Во время встречи речь шла о поддержке энергетической устойчивости Украины и устойчивом прохождении отопительного сезона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нафтогаз.

Чумак проинформировал руководство миссии МВФ об усилиях, которые прилагает Группа Нафтогаз для поддержания энергетической устойчивости страны и устойчивого прохождения отопительного сезона. По его словам, с начала полномасштабного вторжения объекты Группы Нафтогаз подверглись 15 ракетно-дронных атак. Производственные мощности получили значительные повреждения, однако Группа делает все возможное, чтобы продолжать работать и обеспечивать потребителей газом.

Мы полностью контролируем ситуацию. Да, она непростая, но не критическая. Нафтогаз осуществляет импорт газа в объемах, которые необходимы для сбалансирования системы и удовлетворения потребностей всех групп потребителей - заявил Чумак.

Он также поблагодарил руководство МВФ за открытый диалог и поддержку и выразил надежду на усиление сотрудничества для обеспечения энергетической устойчивости Украины.

Дополнение

20 февраля Миссия МВФ начала работу в Киеве.

Министерство финансов Украины сообщало, что Украина может получить очередной транш в размере примерно 917,5 миллиона долларов США от Международного валютного фонда.