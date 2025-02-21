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Україна може отримати новий транш МВФ: стартували важливі переговори

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У Києві та Варшаві розпочалися переговори між українською владою та МВФ щодо сьомого перегляду програми EFF. За успішного перегляду Україна може отримати транш у 917,5 млн доларів.

Україна може отримати черговий транш у розмірі приблизно 917,5 мільйона доларів США від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає УНН.

Деталі

У Києві та Варшаві стартували переговори між керівництвом Міністерства фінансів України, Національного банку та експертами Міжнародного валютного фонду.

Головною темою зустрічей є сьомий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

До складу української делегації увійшли Міністр фінансів Сергій Марченко, його перший заступник Денис Улютін, а також заступники Юрій Драганчук та Ольга Зикова. Очікується, що місія триватиме кілька днів і охопить два міста – Київ і Варшаву.

Учасники переговорів зосередяться на аналізі виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику. Для проходження сьомого перегляду Київ повинен реалізувати дванадцять структурних реформ у сферах фінансів, фіскальної політики та державного управління.

Міністр фінансів Сергій Марченко висловив сподівання на конструктивний діалог із представниками МВФ та підкреслив важливість цього процесу для подальшого фінансування. За результатами успішного перегляду Україна може отримати черговий транш у розмірі приблизно 917,5 мільйона доларів США. Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку, що сприяє посиленню фінансової стабільності країни.

Розраховуємо на тиждень плідних дискусій з експертами МВФ. Результатом успішного перегляду програми має стати отримання Україною фінансування в розмірі близько 917,5 млн доларів США. Вдячний Міжнародному валютному фонду за підтримку та експертизу, яка дозволяє посилювати економічну та фінансову стійкість України

Нагадаємо

У рамках програми EFF до державного бюджету України вже надійшло сім траншів загальною сумою близько 9,8 мільярда доларів США. Загальний обсяг підтримки, передбачений на період 2023-2027 років, становить 15,5 мільярда доларів. З початку повномасштабної війни МВФ залишається одним із ключових фінансових донорів України, поступаючись лише Європейському Союзу та США.

Місія МВФ розпочинає роботу у Києві: обговорить перегляд програми EFF20.02.25, 08:35 • 116009 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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