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Украина может получить новый транш МВФ: стартовали важные переговоры

Киев  •  УНН

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В Киеве и Варшаве начались переговоры между украинскими властями и МВФ относительно седьмого пересмотра программы EFF. При успешном пересмотре Украина может получить транш в 917,5 млн долларов.

Украина может получить очередной транш в размере примерно 917,5 миллиона долларов США от Международного валютного фонда. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

Детали

В Киеве и Варшаве стартовали переговоры между руководством Министерства финансов Украины, Национального банка и экспертами Международного валютного фонда.

Главной темой встреч является седьмой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

В состав украинской делегации вошли Министр финансов Сергей Марченко, его первый заместитель Денис Улютин, а также заместители Юрий Драганчук и Ольга Зыкова. Ожидается, что миссия продлится несколько дней и охватит два города - Киев и Варшаву.

Участники переговоров сосредоточатся на анализе выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Для прохождения седьмого пересмотра Киев должен реализовать двенадцать структурных реформ в сферах финансов, фискальной политики и государственного управления.

Министр финансов Сергей Марченко выразил надежду на конструктивный диалог с представителями МВФ и подчеркнул важность этого процесса для дальнейшего финансирования. По результатам успешного пересмотра Украина может получить очередной транш в размере приблизительно 917,5 миллиона долларов США. Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку, способствующую усилению финансовой стабильности страны.

Рассчитываем на неделю плодотворных дискуссий с экспертами МВФ. Результатом успешного пересмотра программы должно стать получение Украиной финансирования в размере около 917,5 млн долларов США. Благодарен Международному валютному фонду за поддержку и экспертизу, которая позволяет усиливать экономическую и финансовую устойчивость Украины

Напомним

В рамках программы EFF в государственный бюджет Украины уже поступило семь траншей на общую сумму около 9,8 миллиарда долларов США. Общий объем поддержки, предусмотренный на период 2023-2027 годов, составляет 15,5 миллиарда долларов. С начала полномасштабной войны МВФ остается одним из ключевых финансовых доноров Украины, уступая лишь Европейскому Союзу и США.

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF20.02.25, 08:35 • 114867 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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