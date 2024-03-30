Ночная атака юга и юго-восточных регионов: ПВО сбила 7 российских БпЛА

Вражеские войска атаковали энергетическую инфраструктуру юга и юго-восточных регионов Украины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 7 дронов, не допустив попаданий. Об этом сообщает Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Этой ночью рф продолжила террор в южных и юго-восточных регионах Украины, направляя атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру. По данным, боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 3 часов, в ходе которой сбито 7 дронов вражеской армии.

Дроны типа "Shahed-131/136" маневрировали несколькими областями. В результате операции у Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 барражирующих снарядов. Из них 4 были сбиты над Днепропетровщиной, 2 - над Одесской областью и 1 - на Херсонщине.

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Хотя попаданий не зафиксировано, в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника привели к пожару на территории элеватора. Пожарные оперативно ликвидировали пожар, но критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Воздушные Силы зафиксировали атаки беспилотников в нескольких регионах