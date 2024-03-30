Воздушные Силы зафиксировали атаки беспилотников в нескольких регионах

Вражеские беспилотные летательные аппараты атакуют в нескольких областях. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы объявили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Софиевском районе Днепропетровской области, которые движутся на северный курс. Также было зафиксировано БпЛА в районе Никополя, которые постоянно меняют курс.

Враг атакует: БпЛА из Херсонской области в направлении Днепропетровщины