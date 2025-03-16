Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв
Киев • УНН
Ночью 16 марта Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе, один из которых попал в пятиэтажку, разрушив два этажа. Всего за сутки было 14 обстрелов приграничных районов области.
В ночь на 16 марта Чернигов снова оказался под ударом вражеских дронов-камикадзе. Спасатели всю ночь работали над ликвидацией последствий атаки, разбирая завалы разрушенных конструкций. Об этом сообщает председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Детали
На месте также действуют пиротехники ГСЧС, которые проверяют территорию на предмет взрывоопасных предметов.
Известно, что один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом, вызвав частичное разрушение двух верхних этажей. Еще один удар зафиксирован в частном секторе. Несмотря на значительные разрушения, по предварительным данным, пострадавших нет.
Всего за сутки вражеская армия совершила 14 обстрелов, выпустив 65 снарядов по приграничным районам области. Под огнем оказались Новгород-Северский, Черниговский и Корюковский районы. Оккупанты применили FPV-дроны, артиллерию и минометы. В результате атак пострадали десять населенных пунктов в четырех территориальных громадах.
Напомним
Ночью было проинформировано, что в Чернигове спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке, вызванный попаданием. Эвакуирована пожилая женщина, информация о пострадавших уточняется.
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина16.03.25, 00:37 • 55687 просмотров