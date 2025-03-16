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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Нічна атака на Чернігів: зафіксовані зруйновані будинки, але без жертв

Київ • УНН

 • 52663 перегляди

Вночі 16 березня Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе, один з яких влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Загалом за добу було 14 обстрілів прикордонних районів області.

Нічна атака на Чернігів: зафіксовані зруйновані будинки, але без жертв

У ніч на 16 березня Чернігів знову опинився під ударом ворожих дронів-камікадзе. Рятувальники всю ніч працювали над ліквідацією наслідків атаки, розбираючи завали зруйнованих конструкцій. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.

Деталі

На місці також діють піротехніки ДСНС, які перевіряють територію на предмет вибухонебезпечних предметів. 

Відомо, що один із дронів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши часткове руйнування двох верхніх поверхів. Ще один удар зафіксовано в приватному секторі. Попри значні руйнування, за попередніми даними, постраждалих немає. 

Загалом за добу ворожа армія здійснила 14 обстрілів, випустивши 65 снарядів по прикордонних районах області. Під вогнем опинилися Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони. Окупанти застосували FPV-дрони, артилерію та міномети. Унаслідок атак постраждали десять населених пунктів у чотирьох територіальних громадах. 

Нагадаємо

Вночі було поінформовано, що у Чернігові рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці, спричинену влучанням. Евакуйовано літню жінку, інформація про постраждалих уточнюється.

У Чернігові ліквідували пожежу в багатоповерхівці після влучання: евакуйовано одну літню жінку16.03.25, 00:37 • 55710 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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