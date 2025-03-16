Нічна атака на Чернігів: зафіксовані зруйновані будинки, але без жертв

У ніч на 16 березня Чернігів знову опинився під ударом ворожих дронів-камікадзе. Рятувальники всю ніч працювали над ліквідацією наслідків атаки, розбираючи завали зруйнованих конструкцій. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.

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На місці також діють піротехніки ДСНС, які перевіряють територію на предмет вибухонебезпечних предметів.

Відомо, що один із дронів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши часткове руйнування двох верхніх поверхів. Ще один удар зафіксовано в приватному секторі. Попри значні руйнування, за попередніми даними, постраждалих немає.

Загалом за добу ворожа армія здійснила 14 обстрілів, випустивши 65 снарядів по прикордонних районах області. Під вогнем опинилися Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони. Окупанти застосували FPV-дрони, артилерію та міномети. Унаслідок атак постраждали десять населених пунктів у чотирьох територіальних громадах.

Нагадаємо

Вночі було поінформовано, що у Чернігові рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці, спричинену влучанням. Евакуйовано літню жінку, інформація про постраждалих уточнюється.

У Чернігові ліквідували пожежу в багатоповерхівці після влучання: евакуйовано одну літню жінку