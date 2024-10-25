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В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
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В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака рф дронами на Киевскую область: что известно о последствиях

Ночная атака рф дронами на Киевскую область: что известно о последствиях

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В течение ночи ПВО отразило атаку вражеских БпЛА на Киевскую область. В результате падения обломков произошли локальные пожары и повреждения ЛЭП, пострадавших нет.

В течение ночи ПВО отражала атаку вражеских дронов на Киевскую область. В результате падения обломков произошли локальные пожары и повреждения ЛЭП, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область БпЛА. Тревога объявлялась дважды и длилась более 4 часов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет. В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошел пожар травяного настила. Возгорание оперативно ликвидировано. В другом районе обломки вражеского БПЛА повредили ЛЭП и привели к возгоранию сухостоя. Пожар ликвидирован

- сообщил Кравченко.

Оперативные службы, по его словам, продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Ночью ПВО и средства РЭБ обезвредили до полутора десятков шахедов, атаковавших Киев - КГВА25 октября 2024, 04:25 • 14380 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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