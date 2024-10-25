Нічна атака рф дронами на Київщину: що відомо про наслідки
Київ • УНН
Протягом ночі ППО відбило атаку ворожих БпЛА на Київську область. Внаслідок падіння уламків сталися локальні пожежі та пошкодження ЛЕП, постраждалих немає.
Протягом ночі ППО відбивала атаку ворожих дронів на Київську область. Внаслідок падіння уламків сталися локальні пожежі та пошкодження ЛЕП, постраждалих немає, повідомив у п'ятницю голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
Вночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. Тривога оголошувалася двічі та тривала більше 4 годин. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталася пожежа трав'яного настилу. Загорання оперативно ліквідовано. В іншому районі уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою. Пожежа ліквідована
Оперативні служби, з його слів, продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.
Вночі ППО та засоби РЕБ знешкодили до півтора десятка шахедів що атакували Київ - КМВА25.10.24, 07:25 • 110656 переглядiв