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Нічна атака рф дронами на Київщину: що відомо про наслідки

Київ • УНН

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Протягом ночі ППО відбило атаку ворожих БпЛА на Київську область. Внаслідок падіння уламків сталися локальні пожежі та пошкодження ЛЕП, постраждалих немає.

Нічна атака рф дронами на Київщину: що відомо про наслідки

Протягом ночі ППО відбивала атаку ворожих дронів на Київську область. Внаслідок падіння уламків сталися локальні пожежі та пошкодження ЛЕП, постраждалих немає, повідомив у п'ятницю голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.

Вночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. Тривога оголошувалася двічі та тривала більше 4 годин. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталася пожежа трав'яного настилу. Загорання оперативно ліквідовано. В іншому районі уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою. Пожежа ліквідована

- повідомив Кравченко.

Оперативні служби, з його слів, продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.

Вночі ППО та засоби РЕБ знешкодили до півтора десятка шахедів що атакували Київ - КМВА25.10.24, 07:25 • 110656 переглядiв

Юлія Шрамко

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