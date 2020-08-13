Нобелевский лауреат Алексиевич обратилась к Лукашенко: уходи, пока не поздно

“Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: „Уходи красиво!“... Но не получится уже, кровь (пролилась. — ред.). Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не сбросил людей в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи”, — обратилась писательница к Лукашенко.

На вопрос о том, готова ли она стать посредником между властью и протестующими, Алексиевич ответила: “Если бы я была моложе и не болела, то, наверное”.

По ее мнению “власть объявила войну своему народу”.

“Я вижу, насколько радикализируется общество. То, как ведет себя ОМОН .. никто из нас даже представить себе не мог подобного. Мы видели, как это происходило в других странах, но у нас стреляют в машину, где маленький ребенок, и все это в крови, беременную женщину бьют, задержанных душат коленями — против чего восстало черное население Америки”, — сказала Алексиевич.

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“Людей задерживают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное — люди абсолютно мирные. Сегодня (на протест) вышла цепочка женщин, которые хотят знать правду о выборах и, чтобы не убивали их мужчин. Они несли цветы, молились у Вечного огня. А когда они начали расходиться, на них напал ОМОН. Я даже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия”, — заключила она.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста по поводу выборов президента страны, которые широко считают нечестными. Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси. Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали ли избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже уволили.

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