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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76808 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100931 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106510 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126386 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100988 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101846 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103829 просмотра

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Нобелевский лауреат Алексиевич обратилась к Лукашенко: уходи, пока не поздно

Нобелевский лауреат Алексиевич обратилась к Лукашенко: уходи, пока не поздно

Киев  •  УНН

 • 17778 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница украинского происхождения Светлана Алексиевич призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом она сказала в интервью белорусской службе "Радио Свобода", передает УНН.

“Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: „Уходи красиво!“... Но не получится уже, кровь (пролилась. — ред.). Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не сбросил людей в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи”, — обратилась писательница к Лукашенко.

На вопрос о том, готова ли она стать посредником между властью и протестующими, Алексиевич ответила: “Если бы я была моложе и не болела, то, наверное”.

По ее мнению “власть объявила войну своему народу”.

“Я вижу, насколько радикализируется общество. То, как ведет себя ОМОН .. никто из нас даже представить себе не мог подобного. Мы видели, как это происходило в других странах, но у нас стреляют в машину, где маленький ребенок, и все это в крови, беременную женщину бьют, задержанных душат коленями — против чего восстало черное население Америки”, — сказала Алексиевич.

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“Людей задерживают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное — люди абсолютно мирные. Сегодня (на протест) вышла цепочка женщин, которые хотят знать правду о выборах и, чтобы не убивали их мужчин. Они несли цветы, молились у Вечного огня. А когда они начали расходиться, на них напал ОМОН. Я даже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия”, — заключила она.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста по поводу выборов президента страны, которые широко считают нечестными. Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси. Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали ли избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже уволили.

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