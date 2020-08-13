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Нобелівський лауреат Алексієвич звернулась до Лукашенка: забирайся, поки не пізно

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Лауреат Нобелівської премії з літератури, білоруська письменниця українського походження Світлана Алексієвич закликала президента Білорусі Олександра Лукашенка піти у відставку. Про це вона сказала в інтерв’ю білоруській службі “Радіо Свобода”, передає УНН.

“Хотілося б повторити те, що так красиво сказала журналіст Світлана Калінкіна: „Йди красиво!“... Але не вийде вже, кров (пролилася. — ред.). Йди, поки не стало занадто пізно, поки не скинеш людей в страшну безодню, в безодню громадянської війни. Йди”, — звернулась письменниця до Лукашенко.

На питання про те, чи готова вона стати посередником між владою і протестуючими, Алексієвич відповіла: “Якби я була молодша і не хворіла, то, напевно”.

На її думку “влада оголосила війну своєму народу”.

“Я бачу, наскільки радикалізується суспільство. Те, як веде себе ОМОН.. ніхто з нас навіть уявити собі не міг подібного. Ми бачили, як це відбувалося в інших країнах, але у нас стріляють в машину, де маленька дитина, і все це в крові, вагітну жінку б’ють, затриманих душать колінами — проти чого повстало чорне населення Америки”, — сказала Алексієвич.

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“Людей затримують на вулиці. Затримані сидять в спортзалах без їжі і води. І найголовніше — люди абсолютно мирні. Сьогодні (на протест) вийшов ланцюжок жінок, які хочуть знати правду про вибори і щоб не вбивали їх чоловіків. Вони несли квіти, молилися біля Вічного вогню. А коли вони почали розходитися, на них напав ОМОН. Я більше не кажу про те, що відбувається вночі. Це просто військові дії”, — заключила вона.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту із приводу виборів президента країни, які широко вважають нечесними. Як повідомило посольство України в Мінську, українські консули в курсі справи про затримання українськиї правозахисників у Білорусі. Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи й побили ще кількох іноземних журналістів. Декого з них уже звільнили.

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