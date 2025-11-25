Никто не должен быть выше закона - заместитель главы ОП Ирина Мудрая о поддержке работы борцов с коррупцией

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая выразила полную поддержку работе антикоррупционных органов, акцентировав, что в Украине никто не должен стоять над законом. Об этом она заявила в интервью "Бабель" в ответ на вопрос относительно главы ОП Андрея Ермака на фоне последних коррупционных скандалов в стране, передает УНН.

Вопрос о Ермаке не совсем этичен, потому что он мой руководитель, и комментировать эту информацию неправильно. У меня есть своя позиция о борьбе с коррупцией. Я вхожу в переговорную делегацию с МВФ. Я активно сотрудничаю с гражданским обществом в направлении восстановления справедливости и судебной реформы, поэтому я прекрасно понимаю ситуацию. Коррупционные риски в военное время усиливаются в любой стране. Но в Украине на них реагируют - подчеркнула Мудрая.

Она добавила, что в таких ситуациях Общество, медиа, антикоррупционные органы должны быть союзниками.

Ведь никто не должен стоять над законом. Есть ли у нас независимая антикоррупционная система? Да. Достаточно ли зрело она реагирует на вызовы? Есть основания так считать. Должно ли все это использоваться настолько публично? Я понимаю, что есть публичный запрос, но должны ли общество, медиа, журналисты быть так активно вовлечены в это, прежде чем произойдет полное расследование и анализ всех фактов и доказательств на этапе досудебного расследования? Мое личное мнение — нет - пояснила заместитель главы ОП.

По ее убеждению, в Украине есть независимые органы, которые должны расследовать факты, собрать доказательства и предоставить их независимому суду, который должен оценить доказательства и вынести законное, объективное решение.