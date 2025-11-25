$42.370.10
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 6620 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 6832 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 7354 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 10509 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 11449 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 20892 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13050 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11291 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 10048 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Никто не должен быть выше закона - заместитель главы ОП Ирина Мудрая о поддержке работы борцов с коррупцией

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Ирина Мудрая, заместитель главы Офиса Президента, выразила полную поддержку антикоррупционным органам, подчеркнув, что никто в Украине не стоит над законом. Она отметила, что коррупционные риски усиливаются в военное время, но в Украине на них реагируют.

Никто не должен быть выше закона - заместитель главы ОП Ирина Мудрая о поддержке работы борцов с коррупцией

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая выразила полную поддержку работе антикоррупционных органов, акцентировав, что в Украине никто не должен стоять над законом. Об этом она заявила в интервью "Бабель" в ответ на вопрос относительно главы ОП Андрея Ермака на фоне последних коррупционных скандалов в стране, передает УНН.

Вопрос о Ермаке не совсем этичен, потому что он мой руководитель, и комментировать эту информацию неправильно. У меня есть своя позиция о борьбе с коррупцией. Я вхожу в переговорную делегацию с МВФ. Я активно сотрудничаю с гражданским обществом в направлении восстановления справедливости и судебной реформы, поэтому я прекрасно понимаю ситуацию. Коррупционные риски в военное время усиливаются в любой стране. Но в Украине на них реагируют 

- подчеркнула Мудрая.

Она добавила, что в таких ситуациях Общество, медиа, антикоррупционные органы должны быть союзниками.

Ведь никто не должен стоять над законом. Есть ли у нас независимая антикоррупционная система? Да. Достаточно ли зрело она реагирует на вызовы? Есть основания так считать. Должно ли все это использоваться настолько публично? Я понимаю, что есть публичный запрос, но должны ли общество, медиа, журналисты быть так активно вовлечены в это, прежде чем произойдет полное расследование и анализ всех фактов и доказательств на этапе досудебного расследования? Мое личное мнение — нет 

- пояснила заместитель главы ОП.

По ее убеждению, в Украине есть независимые органы, которые должны расследовать факты, собрать доказательства и предоставить их независимому суду, который должен оценить доказательства и вынести законное, объективное решение.

Мы не имеем права мешать следствию или подогревать эмоции, которыми враг стопроцентно воспользуется против нас, и мы уже видим, что он это делает. Главное — мы должны закончить экспериментировать с ключевыми должностями в исполнительной власти. Доверие, профессионализм, международная репутация — это должны быть минимальные требования к кандидатам. Последний коррупционный скандал окончательно продемонстрировал, что эксперименты с такими должностями нужно заканчивать 

- резюмировала Ирина Мудрая.

Лилия Подоляк

Политика
российская пропаганда
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Международный валютный фонд
Ирина Мудрая
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина