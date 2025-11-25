Ніхто не має стояти над законом - заступниця голови ОП Ірина Мудра про підтримку роботи борців з корупцією
Київ • УНН
Заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра висловила повну підтримку роботі антикорупційних органів, акцентувавши, що в Україні ніхто не має стояти над законом. Про це вона заявила в інтерв’ю "Бабель" у відповідь на питання щодо очільника ОП Андрія Єрмака на тлі останніх корупційних скандалів в країні, передає УНН.
Питання про Єрмака є не зовсім етичним, бо він мій керівник, і коментувати цю інформацію неправильно. У мене є своя позиція про боротьбу з корупцією. Я входжу до переговорної делегації з МВФ. Я активно співпрацюю з громадянським суспільством у напрямку відновлення справедливості та судової реформи, тому я чудово розумію ситуацію. Корупційні ризики у воєнний час посилюються у будь-якій країні. Але в Україні на них реагують
Вона додала, що в таких ситуаціях Суспільство, медіа, антикорупційні органи мають бути союзниками.
Адже ніхто не має стояти над законом. Чи є у нас незалежна антикорупційна система? Так. Чи вона достатньо зріло реагує на виклики? Є підстави так вважати. Чи має все це використовуватися настільки публічно? Я розумію, що є публічний запит, але чи повинні суспільство, медіа, журналісти бути так активно залученими до цього, перш ніж відбудеться повне розслідування і аналіз усіх фактів і доказів на етапі досудового розслідування? Моя особиста думка — ні
На її переконання, в Україні є незалежні органи, які мають розслідувати факти, зібрати докази і надати їх незалежному суду, який має оцінити докази і винести законне, обʼєктивне рішення.
Ми не маємо права заважати слідству або підігрівати емоції, якими ворог стовідсотково скористається проти нас, і ми вже бачимо, що він це робить. Головне — ми маємо закінчити експериментувати з ключовими посадами у виконавчій владі. Довіра, професійність, міжнародна репутація ― це мають бути мінімальні вимоги до кандидатів. Останній корупційний скандал остаточно продемонстрував, що експерименти з такими посадами потрібно закінчувати