Николаевщина под обстрелами: уничтожено 4 БпЛА, повреждены здания
Киев • УНН
Террористы продолжают атаковать Николаевскую область. За сутки уничтожено 4 БпЛА «Shahed», повреждены частный дом и дворец культуры. Жертв нет, но Куцурубская община подверглась массированным атакам FPV-дронами.
Террористы продолжают обстреливать Николаевскую область. Однако, за последние сутки, жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в ночь на 22 сентября в Николаевской области силами противовоздушной обороны было уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136".
Николаевский район подвергся массированным атакам в течение суток.
Следовательно, в 08:10, 17:35, 17:55, 18:54, 22:50 и 23:05 враг атаковал Куцурубскую громаду с помощью FPV-дронов. В результате обстрелов в селе Дмитровка были повреждены частный дом, хозяйственные помещения, гараж и автомобиль. В селе Парутино возник пожар на кровле дворца культуры, который оперативно потушили пожарные.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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