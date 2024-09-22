Николаевщина под обстрелами: уничтожено 4 БпЛА, повреждены здания

Террористы продолжают обстреливать Николаевскую область. Однако, за последние сутки, жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в ночь на 22 сентября в Николаевской области силами противовоздушной обороны было уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136".

Николаевский район подвергся массированным атакам в течение суток.

Следовательно, в 08:10, 17:35, 17:55, 18:54, 22:50 и 23:05 враг атаковал Куцурубскую громаду с помощью FPV-дронов. В результате обстрелов в селе Дмитровка были повреждены частный дом, хозяйственные помещения, гараж и автомобиль. В селе Парутино возник пожар на кровле дворца культуры, который оперативно потушили пожарные.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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