Миколаївщина під обстрілами: знищено 4 БпЛА, пошкоджено будівлі
Київ • УНН
Терористи продовжують атакувати Миколаївську область. За добу знищено 4 БпЛА "Shahed", пошкоджено приватний будинок та палац культури. Жертв немає, але Куцурубська громада зазнала масованих атак FPV-дронами.
Терористи продовжують обстрілювати Миколаївщину. Однак, за останню добу, жертв немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у ніч на 22 вересня в Миколаївській області силами протиповітряної оборони було знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".
Миколаївський район зазнав масованих атак впродовж доби.
Відтак, о 08:10, 17:35, 17:55, 18:54, 22:50 та 23:05 ворог атакував Куцурубську громаду за допомогою FPV-дронів. Унаслідок обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок, господарські приміщення, гараж та автомобіль. У селі Парутине виникла пожежа на покрівлі палацу культури, яку оперативно загасили вогнеборці.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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