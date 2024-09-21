Миколаїв: мер заявив про відсутність загрози через чутні звуки вибухів
Київ • УНН
Олександр Сєнкевич повідомив, що звуки вибухів у Миколаєві не становлять небезпеки для населення.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вранці у суботу повідомив, що звуки вибухів, які могли чути миколаївці, загрози не несуть, пише УНН.
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"Друзі, вибухи, які можете чути, загрози не несуть!" - написав Сєнкевич у Telegram.
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