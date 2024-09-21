На Миколаївщині зруйновано склад сільгосппідприємства, збито 3 дрони
Київ • УНН
Внаслідок атаки на Баштанський район зруйновано складське приміщення, але постраждалих немає. Протягом ночі сили ППО знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136" над Миколаївською областю.
На Миколаївщині під час атаки було зруйновано складське приміщення сільськогосподарського підприємства, проте постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області протягом ночі українські сили ППО знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136".
У Баштанському районі 20 вересня о 22:30 внаслідок ворожої атаки було зруйновано складське приміщення сільськогосподарського підприємства, проте потерпілих немає.
На Миколаївщині збито 6 "шахед" за ніч20.09.24, 10:52 • 12401 перегляд