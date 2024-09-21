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На Миколаївщині зруйновано склад сільгосппідприємства, збито 3 дрони

На Миколаївщині зруйновано склад сільгосппідприємства, збито 3 дрони

Київ • УНН

 • 37096 перегляди

Внаслідок атаки на Баштанський район зруйновано складське приміщення, але постраждалих немає. Протягом ночі сили ППО знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136" над Миколаївською областю.

На Миколаївщині під час атаки було зруйновано складське приміщення сільськогосподарського підприємства, проте постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області протягом ночі українські сили ППО знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136".

У Баштанському районі 20 вересня о 22:30 внаслідок ворожої атаки було зруйновано складське приміщення сільськогосподарського підприємства, проте потерпілих немає.

На Миколаївщині збито 6 "шахед" за ніч20.09.24, 10:52 • 12401 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
protypovitriana-borotbaПротиповітряна боротьба
vitalii-kimВіталій Кім
shakhid-131Шахід 131
mykolaivМиколаїв

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