На Миколаївщині збито 6 "шахед" за ніч
Київ • УНН
На Миколаївщині було збито 6 БПЛА. Сили ППО вночі знищили загалом 15 дронів-камікадзе на півдні України.
У Миколаївській області вночі знищено шість ворожих дронів типу "Shahed", повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
У ніч на 20 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу "Shahed 131/136"
Доповнення
За даними Сил оборони Півдня у Telegram, уночі в їхній операційній зоні силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 БпЛА типу "Shahed-136/131".
Повітряне командування "Південь", своєю чергою, повідомляє у Facebook, що у ніч на 20 вересня протиповітряною обороною півдня України збито 8 ударних безпілотників "Shahed-136/131".
На Дніпропетровщині знищили ракету та "шахед"20.09.24, 10:42 • 12206 переглядiв