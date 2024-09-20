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На Дніпропетровщині знищили ракету та "шахед"

На Дніпропетровщині знищили ракету та "шахед"

Київ • УНН

 • 12206 перегляди

Повітряне командування "Схід" знищило ракету та безпілотник "Шахед" у Дніпропетровській області.

У Дніпропетровській області знищили ракету та безпілотник типу "Shahed", запущені російськими військами, повідомив у п'ятницю у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Повітряне командування "Схід" знищило в області ракету і шахед. Дякую за влучну роботу!

- написав Лисак.

Над Україною збили 61 "шахед" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф20.09.24, 10:05 • 14459 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
khesa-shakhed-136Шахед-136

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