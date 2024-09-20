На Дніпропетровщині знищили ракету та "шахед"
Київ • УНН
Повітряне командування "Схід" знищило ракету та безпілотник "Шахед" у Дніпропетровській області.
У Дніпропетровській області знищили ракету та безпілотник типу "Shahed", запущені російськими військами, повідомив у п'ятницю у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Повітряне командування "Схід" знищило в області ракету і шахед. Дякую за влучну роботу!
Над Україною збили 61 "шахед" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф20.09.24, 10:05 • 14459 переглядiв