В Днепропетровской области уничтожили ракету и "шахед"
Киев • УНН
Воздушное командование "Восток" уничтожило ракету и беспилотник "Шахед" в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области уничтожили ракету и беспилотник типа "Shahed", запущенные российскими войсками, сообщил в пятницу в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Воздушное командование "Восток" уничтожило в области ракету и шахед. Спасибо за меткую работу!
Над Україною збили 61 "шахед" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф20 сентября 2024, 07:05 • 7971 просмотр