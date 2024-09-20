В Николаевской области сбито 6 "шахедов" за ночь

В Николаевской области ночью уничтожены шесть вражеских дронов типа "Shahed", сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 20 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено шесть БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в Telegram.

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По данным Сил обороны Юга в Telegram, ночью в их операционной зоне силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 БпЛА типа "Shahed-136/131".

Воздушное командование "Юг", в свою очередь, сообщает в Facebook, что в ночь на 20 сентября противовоздушной обороной юга Украины сбито 8 ударных беспилотников "Shahed-136/131".

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