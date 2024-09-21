На Николаевщине разрушен склад сельхозпредприятия, сбиты 3 дрона

На Николаевщине во время атаки было разрушено складское помещение сельскохозяйственного предприятия, однако пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области в течение ночи украинские силы ПВО уничтожили три беспилотника типа "Shahed 131/136".

В Баштанском районе 20 сентября в 22:30 в результате вражеской атаки было разрушено складское помещение сельскохозяйственного предприятия, однако пострадавших нет.

На Миколаївщині збито 6 "шахед" за ніч