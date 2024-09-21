На Николаевщине разрушен склад сельхозпредприятия, сбиты 3 дрона
Киев • УНН
В результате атаки на Баштанский район разрушено складское помещение, но пострадавших нет. В течение ночи силы ПВО уничтожили три беспилотника типа «Shahed 131/136» над Николаевской областью.
На Николаевщине во время атаки было разрушено складское помещение сельскохозяйственного предприятия, однако пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области в течение ночи украинские силы ПВО уничтожили три беспилотника типа "Shahed 131/136".
В Баштанском районе 20 сентября в 22:30 в результате вражеской атаки было разрушено складское помещение сельскохозяйственного предприятия, однако пострадавших нет.
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