Николаев: мэр заявил об отсутствии угрозы из-за слышимых звуков взрывов

Мэр Николаева Александр Сенкевич утром в субботу сообщил, что звуки взрывов, которые могли слышать николаевцы, угрозы не несут, пишет УНН.

Детали

«Друзья, взрывы, которые можете слышать, угрозы не несут!» - написал Сенкевич в Telegram.

На Миколаївщині зруйновано склад сільгосппідприємства, збито 3 дрони