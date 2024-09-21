Николаев: мэр заявил об отсутствии угрозы из-за слышимых звуков взрывов
Киев • УНН
Александр Сенкевич сообщил, что звуки взрывов в Николаеве не представляют опасности для населения.
Мэр Николаева Александр Сенкевич утром в субботу сообщил, что звуки взрывов, которые могли слышать николаевцы, угрозы не несут, пишет УНН.
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«Друзья, взрывы, которые можете слышать, угрозы не несут!» - написал Сенкевич в Telegram.
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