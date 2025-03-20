Никогда не говорил, что готов обсуждать нейтралитет Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не говорил, что готов обсуждать нейтралитет Украины. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьером Норвегии, передает УНН.

Журналист норвежского СМИ утвердительно сказал, что Зеленский якобы в марте 2022 года сказал, что он будет обсуждать нейтралитет, что означает отказ от членства в НАТО.

На уточняющий вопрос, готов ли он до сих пор обсуждать нейтралитет Украины, Зеленский ответил: "Я никогда не говорил, что я готов обсуждать нейтралитет Украины. Никогда не звучало…Это россияне задавали этот вопрос. Когда они пришли к нам с ультиматумом, то первый ультиматум, который был, – уменьшение украинской армии, нейтралитет, то есть внеблоковость в принципе. Они хотели, чтобы мы признали оккупированные территории российскими…"

Зеленский подчеркнул, что это ультиматум, а не предложение по окончанию войны.

Дополнение

Bloomberg сообщал, что российский диктатор владимир путин не планирует идти на компромисс по требованиям о земле, миротворцах и нейтралитете Украины во время каких-либо мирных переговоров.