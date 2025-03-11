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путін відмовляється йти на компроміс щодо захоплених українськиїх земель - Bloomberg

Київ • УНН

 • 23985 перегляди

путін не готовий йти на компроміс щодо захоплених українських територій та висуває "максималістські" вимоги. російський диктатор готовий продовжувати війну, якщо його умови не будуть прийняті.

путін відмовляється йти на компроміс щодо захоплених українськиїх земель - Bloomberg

Російський диктатор володимир путін непланує йти на компроміс щодо вимог про землю, миротворців і нейтралітет України під час будь-яких мирних переговорів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Агентство, посилаючись на представників служб безпеки, пише, що путін висуває свідомо "максималістські" вимоги напередодні переговорів про припинення війни. російський лідер розуміє, що такі умови будуть неприйнятними для українців та інших європейців. Це свідчить про те, що путін готовий продовжувати воювати, якщо не доб'ється свого.

Bloomberg зазначає, що така оцінка намірів путіна змушує засумніватися в тому, що він серйозно налаштований на переговори про реалістичне і міцне мирне врегулювання з Україною. Вона також суперечить думці президента США Дональда Трампа про те, що путін хоче миру.

Доповнення

В Саудівській Аравії проходить зустріч української та американської делегацій. Україна заявила про готовність до відкритого та конструктивного діалогу з партнерами.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про конструктивний старт зустрічі з американською делегацією. Сторони працюють над досягненням справедливого та тривалого миру.

Ольга Розгон

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