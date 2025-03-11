путин отказывается идти на компромисс по захваченным украинским землям - Bloomberg
Киев • УНН
путин не готов идти на компромисс по захваченным украинским территориям и выдвигает "максималистские" требования. российский диктатор готов продолжать войну, если его условия не будут приняты.
российский диктатор владимир путин не планирует идти на компромисс по требованиям о земле, миротворцах и нейтралитете Украины во время любых мирных переговоров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Агентство, ссылаясь на представителей служб безопасности, пишет, что Путин выдвигает сознательно "максималистские" требования перед переговорами о прекращении войны. российский лидер понимает, что такие условия будут неприемлемы для украинцев и других европейцев. Это свидетельствует о том, что путин готов продолжать воевать, если не добьется своего.
Bloomberg отмечает, что такая оценка намерений путина заставляет усомниться в том, что он серьезно настроен на переговоры о реалистичном и прочном мирном урегулировании с Украиной. Она также противоречит мнению президента США Дональда Трампа о том, что путин хочет мира.
Дополнение
В Саудовской Аравии проходит встреча украинской и американской делегаций. Украина заявила о готовности к открытому и конструктивному диалогу с партнерами.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о конструктивном старте встречи с американской делегацией. Стороны работают над достижением справедливого и длительного мира.